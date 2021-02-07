Белоруссия запросила у Польши выдать основателей оппозиционного Telegram-канала

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей оппозиционного Telegram-канала, который в республике признали экстремистским. Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло.

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию (Степана) Путило и (Романа) Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — приводит слова Вавуло «Sputnik Беларусь».

Против Путило и Протасевича завели уголовное дело. Их обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти и в разжигании социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Дело завели по трем статьям. По одной из них максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

В октябре Telegram-канал Nexta в Белоруссии признали экстремистским. Он стал одним из самых популярных белорусских Telegram-каналов во время протестов в республике после президентских выборов, в которых официально победил Александр Лукашенко.