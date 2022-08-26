Белорусские Су переоборудовали под ядерное оружие
Лукашенко объявил, что белорусские самолеты переоборудовали под несение ядерных зарядов
Белоруссия переоборудовала свои самолеты Су под несение ядерных зарядов. Об этом на Минском механическом заводе журналистам заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщило БелТА.
Он предупредил, что независимость Белоруссии незыблема и страна ответит в случае угрозы со стороны стран Запада. В случае обострения конфронтации их не спасут современные самолеты и вертолеты, так как страна переоборудовала свои под несение ядерного оружия.
«Мы когда-то с [президентом России Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — сказал Александр Лукашенко.
По данным РИА «Новости», модернизацию прошли белорусские бомбардировщики Су-24.
Комплексы, технически способные нести разные виды оружия, в том числе ядерное, президенты России и Белоруссии обсудили на июньских переговорах в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Александр Лукашенко заявил, что ни одна из союзных стран не шантажирует мир ядерной угрозой, а эту тему подняли на фоне просьбы Польши к США о поставках ядерного оружия.