Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия никого не шантажируют ядерным оружием

Россия и Белоруссия никого не шантажируют ядерным оружием, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

«К последним переговорам с президентом России… Никакой это не ядерный шантаж. Мы с президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что эта тема всплыла после того, как поляки попросили американцев привезти в Польшу ядерное оружие. Президент Белоруссии выразил недоумение, почему это остается безнаказанным. После длительных консультаций с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств пришли к выводу, но нужно быть готовым дать зеркальный ответ в течение суток.

«Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что некоторое время назад дал приказ вооруженным силам взять на прицел центры принятия решений в Европе. В случае нападения на Белоруссию враг моментально получит ответ.