Белорусская оппозиция сформирует состав координационного совета 18 августа

Штаб объединенной белорусской оппозиции сформирует координационный совет для передачи власти 18 августа. В него войдут 70 человек.

«Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек. Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди», — приводит ТАСС слова доверенного лица бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольги Ковальковой.

Она добавила, что координационный совет позволит наладить диалог с властью и отказалась комментировать сообщение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оппозиции пересчитать голоса избирателей.

Ранее Тихановская записала видеообращение в котором заявила, что готова стать президентом республики. Она подчеркнула, что не хотела быть политиком, однако происходящее в Белоруссии стало ее судьбой.

Массовые протесты начались в Белоруссии после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Люди вышли на улицу, начались стычки с силовиками и задержания.