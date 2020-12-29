Белоруссия вслед за Россией начнет вакцинировать жителей «Спутником V»

Белоруссия — первая страна, которая после России начнет вакцинировать свое население препаратом «Спутник V». Партия вакцины уже прибыла в республику.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса „Спутник V“», — сказано в сообщении РФПИ, которое цитирует ТАСС.

Российский препарат получил регистрационное удостоверение в Белоруссии 21 декабря. На территории республики 1 октября стартовали первые зарубежные клинические исследования «Спутника V».

Препарат является первым в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. «Спутник V» создан в НИЦЭМ имени Гамалеи. В клинических испытаниях российской вакцины приняли участие около 100 жителей Белоруссии.

Масштабная вакцинация населения началась в России в середине декабря. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уже в 2021 году россияне смогут выбирать, какую вакцину использовать. Кроме «Спутника V», в РФ также прививают препаратом «ЭпикВакКорона» от центра «Вектор».