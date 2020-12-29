Голикова заявила, что в 2021 году россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса

Россияне смогут выбирать, какой вакциной от COVID-19 прививаться, возможно, уже в первом квартале 2021 года. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — сказала вице-премьер, — сказала она в интервью РИА «Новости».

Голикова заметила, что отчасти такая возможность есть и сейчас. Ведь вторая вакцина в небольших партиях — около 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот. Она направлена в Тульскую и Ростовскую область, другие регионы РФ. Также вакцина есть и в Москве.

«И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — добавила вице-премьер.

Минздрав России зарегистрировал две вакцины от коронавируса. Это «Спутник V» от центр имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Еще в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова находится так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе — SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но который может вызывать иммунную реакцию. Регистрация этого препарата запланирована на февраль 2021 года.

Доклинический этап исследований проходит вакцина от коронавируса «Урал», разработанная в Свердловской области. Кроме того, над создание вакцины работают еще восемь группы ученых в разных регионах России.

По последним данным исследования ВЦИОМ, больше трети россиян хотят привиться от коронавируса.