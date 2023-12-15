Мир 15 декабря 2023, 14:38 Белоруссия устроила внезапную проверку дежурных сил ПВО Минобороны Белоруссии: во внезапной проверке ПВО задействуют ЗРК С-300 И С-400 РИА «Новости»

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Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Белоруссии подняли на внезапные учения. Военные проверят работу сил противовоздушной обороны, объявило Минобороны республики.

«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — сообщила пресс-служба.

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В учениях задействуют маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ», зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск выдвинулись к месту проведения маневров и приступили к боевому заданию. Им приказали обнаружить и уничтожить условного противника.

Россия в 2022 году перебросила ЗРК С-400 «Триумф» в Брестскую область. Через полтора года на боевое дежурство заступил очередной дивизион.