30 июня 2023, 12:35
Дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: очередной дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство
Очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны республики.
«С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси — на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 „Триумф“», — сказано в сообщении ведомства.
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По словам командующего белорусскими ВВС и ПВО Андрея Лукьяновича, этот день является знаковым не только для дивизиона, но и для республики, поскольку произошло это накануне празднования Дня независимости Белоруссии.
Он также подчеркнул, что из-за непростой военно-политической обстановки, сложившейся вокруг республики, необходимо быть во всеоружии. Лукьянович добавил, что личный состав уже прошел подготовку и готов к выполнению боевых задач.
Российские расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в феврале прошлого года в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Личный состав подразделений ПВО Восточного военного округа ранее совершил марш протяженностью более девяти тысяч километров из пункта дислокации в Хабаровском крае.
Белоруссия
ЗРС С-400
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