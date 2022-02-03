Россия перебросила в Белоруссию ЗРК С-400 «Триумф»

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» прибыл в Белоруссию, где заступит на боевое дежурство в рамках совместных учений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Орудие перебросили в соседнее государство из состава вооруженных сил ПВО Восточного округа и ВВС.

Российские военные совершат марш-бросок на полигон в Бресткой области, где инженерные бригады обслужат технику и замаскируют боевые точки.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» начались 18 января. Первый этап продлится до 9 февраля, военнослужащие передислоцируются на территории Белоруссии. На втором этапе с 10 по 20 февраля они отработают тактические задачи по отражению внешней агрессии и противодействию терроризму.

Ранее Государственный департамент США предупредил Белоруссию о решительных мерах, если ее территория используется Россией для вторжения на Украину. Американские дипломаты сообщили, что в этом случае вооруженные силы НАТО увеличат свой военный контингент на приграничных с Белоруссией территориях.