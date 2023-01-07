07 января 2023, 02:27
Белоруссия раскрыла цели совместной с Россией группировки войск
Совбез Белоруссии: группировка совместных с Россией войск защищает границы Союза
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что совместная с Россией группировка войск носит исключительно оборонительный характер. Его слова привело РИА «Новости».
«Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — отметил госсекретарь.
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По словам Вольфовича, страны Запада демонстрируют не миролюбивую политику, усиливая активность в сопредельных странах. В связи с этим Россия и Белоруссия приняли решение о развертывании совместной группировки войск.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично контролирует вопросы боевой готовности вооруженных сил и проведение подготовки из-за сложной военно-политической обстановки, добавил госсекретарь белорусского Совбеза.
Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения для повышения боеподготовки. В них будут участвовать подразделения, входящие в состав региональной группировки войск.
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