Армия 06 января 2023, 14:29 Лукашенко посетил расположение российской части совместной группировки войск РИА «Новости»: президент Лукашенко посетил место размещения части ВС РФ на полигоне РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил место дислокации российской составляющей союзной группировки войск на 230-м общевойсковом полигоне Западного оперативного командования сухопутных сил республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства заслушал доклад ответственных офицеров о завершении слаживания подразделений региональной группировки войск.

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Представитель российской части Союзных войск сообщил Лукашенко, что подразделения ВС РФ совместно с войсками республики провели учения танковыми и мотострелковыми соединениями, а также силами ПВО.

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Офицер поблагодарил Белоруссию за помощь в подготовке личного состава и подчеркнул, что российские военные полностью готовы к выполнению любых поставленных задач.

Минобороны республики заявляло, что союзная группировка войск с Россией готова к защите Союзного государства.

Ранее Лукашенко пообещал, что 2023 год станет самым счастливым и удачным, писал сайт «Петербургский дневник».