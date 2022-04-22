Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС

Белоруссия остановила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС. Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме, сообщили в пресс-службе белорусского Минэнерго.

«Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Белоруссии приостановлена. В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Белоруссии больше не осуществляется», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго республики добавили, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС Белоруссией приняла украинская сторона.

В пресс-службе подчеркнули, что с момента возникновения техногенной угрозы на станции Белоруссия «сделала все возможное для бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции и <…> обеспечения безопасности в регионе».

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился поставить под напряжение линию электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС. Поставки электроэнергии на станцию в марте–апреле составили 12,5 миллиона киловатт в час.

В ходе спецоперации РФ на Украине подразделения ВСУ ударили по по электросетевым объектам станции. Российские специалисты оперативно перевели ее на резервные дизель-генераторные источники питания. После этого начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения. К ним приступили украинские технические специалисты.