Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЧАЭС

На Чернобыльской АЭС начали работы по восстановлению внешнего электроснабжения. К ним приступили украинские технические специалисты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Украина уже уведомила МАГАТЭ о старте ремонтных работ на ЧАЭС, которая «находится под контролем российских военных». Снабжение станции электроэнергией полностью отключилось «ранее на этой неделе».

Украина, сказано в заявлении, уже отремонтировала одну секцию. Внешнее электроснабжение пока что не включили, что говорит о повреждениях на других участках. Ремонтные работы продолжат, не взирая на непростую ситуацию «за пределами АЭС».

Российские военные уделили ЧАЭС особое внимание в ходе спецоперации. После удара украинских войск по электросетевым объектам станции российские специалисты оперативно перевели ее на резервные дизель-генераторные источники питания.