В ходе спецоперации российские военные уделили особое внимание безопасности Чернобыльской АЭС, а потом предотвратили теракт на атомной электростанции в Запорожской области. Руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с «360» назвал действия России в этом плане миротворческими.

Вооруженные силы РФ, заметил он, сделали все возможное, чтобы к Чернобылю не подобрались украинские боевики.

«Сегодня мы освободили новую атомную электростанцию (в Запорожской области — прим. ред.). И это как раз факт того, что Российская Федерация в данном контексте выступает в некой степени миротворцем», — сказал Гуреев.

Мы спасаем Украину от националистических батальонов, которые всячески пытаются уничтожить инфраструктуру, взрывают мосты, уничтожают электростанции. Мирный атом в этом контексте выступает наиболее опасным Данила Гуреев

Эксперт призвал честно оценить происходящее: Россия была готова на подобные провокации. Российские военные в первую очередь освобождают электростанции для того, чтобы украинские националисты не смогли сделать там ничего плохого.

Украина, добавил он, до сих пор получает вооружение от западных стран, которые пытаются разжечь существующий конфликт еще больше. К тому же соседнее с РФ государство едут наемники. Однако ситуация с военными поставками не так печальна.

«Поставки самолетов, которые обещали Польша и Румыния, отменились. Выяснилось, что вся та техника, которая есть, советская, оставшаяся после 1991 года, пришла в негодность», — заметил Гуреев, добавив, что не в лучшем состоянии находится и завезенная немецкая техника.

Кроме того, у Украины нет необходимого количества летчиков, способных освоить озвученный объем воздушного военного транспорта. Единственное, что действительно причиняет беспокойство — переносные ЗРК Javelin.

«Запад всячески пытается помочь Украине. И здесь, мне кажется, мы будем видеть ухудшение ситуации. Потому что, как минимум, на Украину стягивают большое количество наемных сил. К нашему сожалению, нашим ребятам, которые находятся на передовой, придется с этим разбираться», — заключил эксперт.