Белоруссия поможет согражданам вернуться из России домой

На территории России осталось много граждан Белоруссии после закрытия границ из-за коронавируса. Минск поможет всем желающим вернуться на родину.

«Белоруссия будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане республики, которые хотят вернуться в страну — в нее вернулись», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря белорусского премьера Александры Исаевой.

Она добавила, что о закрытии границы российская сторона предупредила Белоруссию накануне вечером. В связи с этим Минск и Москва договорились скоординировать свои дальнейшие действия по борьбе с коронавирусом. Исаева ничего не сказала о том, собирается ли Белоруссия, в свою очередь, закрыть границу с РФ.

Появившийся в конце 2019 года в Китае 2019-nCoV распространился по всему миру за два с половиной месяца. Эпицентр заболевания переместился из КНР в Европу. COVID-19 заболели уже 169 тысяч человек. Умерли от инфекции более 6,5 тысячи человек. Некоторые страны в целях безопасности закрыли свои границы и объявили режим ЧС.