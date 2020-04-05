Белоруссия отменила поезда до Москвы и Петербурга

Поезда № 2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска и из Москвы не будут временно ходить из-за пандемии коронавируса. Это решение касается и поездов № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. В Россию составы не будут курсировать с 5 апреля, а из России — с 6 апреля.

Ранее из-за эпидемии «РЖД» сократила количество поездов в Белоруссию.Тогда в расписании оставили всего девять основных составов. Теперь железнодорожное сообщение между странами приостановили полностью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел в недоумение, когда РФ закрыла границу с Белоруссией в середине марта. Он заявил, что «Россия вся полыхает от коронавируса», тогда как в Белоруссии ситуация спокойная.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения сообщила 11 марта. После этого многие страны закрыли границы и приостановили транспортное сообщение с миром. По последним данным, 2019-nCoV заразились более 1,2 миллиона жителей Земли.