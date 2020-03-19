    19 марта 2020, 01:16

    Число поездов из России в Беларусь резко сократится

    Арина Гудилова

    Число пассажирских поездов из России в Республику Беларусь резко сократится. В расписании сохранятся лишь девять основных составов.
    Число поездов из России в Беларусь резко сократится

    Как сообщила пресс-служба РДЖ, такие меры приняты в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

    «В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что в оставшихся маршрутах беспрепятственно границу смогут пересекать только россияне. Граждане Белоруссии смогут следовать только по маршруту из России.

    Изменения вступают в силу с 18 марта и продлятся до 1 мая.

    Деньги за билеты компания вернет без взимания комиссий. Для этого гражданам необходимо обратиться в любую кассу того государства, где был приобретен билет.

    Ранее в РЖД сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном. Решение вступило в силу 17 марта.