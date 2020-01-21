Белоруссия оказалась готова закупать нефть по мировым ценам за пределами России

«Принято решение закупить будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — не важно какую нефть — по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти», — заявил Лукашенко и добавил, что Россию из списка поставщиков Минск не исключит.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «если не попробовать, то ничего не получится». По его мнению, закупиться нефтью за пределами России необходимо, чтобы прозондировать почву на рынке и лично убедиться, что это возможно. Лукашенко также отметил важность следующего шага: белорусские нефтепродукты надо будет кому-то продавать, так как продукция НПЗ Белоруссии — это большой государственный ресурс.

Ранее стало известно, что Минск приостановил переговоры с Москвой по вопросу транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Белоруссия ждет автоматической индексации тарифа, о котором стороны никак не могут договориться. Также 20 января стало известно, что Россия компенсирует Белоруссии попадание грязной нефти в «Дружбу» в 2019 году.