Россия заплатит Белоруссии за грязную нефть в «Дружбе»

«Подтверждаем, что достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть», — приводит агентство слова Джуса.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Белоруссия пока не смогли договориться об условиях транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По данным источников «Коммерсанта», Минск считает бессмысленным обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока не обговорили конкретные объемы нефти, которые пойдут через Белоруссию в Европу.

Именно поэтому белорусская сторона не спешит возобновлять переговоры. Диалог по нефтяному вопросу если и состоится в ближайшее время, то проходить будет формально. Глава Министерства энергетики республики Виктор Каранкевич ранее сообщил, что Минск возобновит нефтяные переговоры с Россией в январе 2020 года.