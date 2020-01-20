СМИ: Минск отложил переговоры с Россией о транзите нефти

«Бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока не известны точные объемы, которые пойдут через республику», — приводит издание слова одного из источников. По данным собеседников «Ъ», если переговоры между сторонами и продолжатся в ближайшее время, они будут формальными.

По данным издания, ставку транзита проиндексируют с 1 февраля автоматически в соответствии с международным правовым соглашением. Как сообщил еще один источник, владеющей информацией, Минск рассчитывает стоимость транзита на основе объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 миллиона тонн нефти. Россия же придерживается договоренности о поставке 24 миллиона тонн.

Белоруссия может вернуться к конструктивному диалогу по нефти летом 2020 года с учетом компенсации за попадание в «Дружбу» грязной нефти. Глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич ранее сообщил, что Минск возобновит нефтяные переговоры с Россией в январе 2020 года.