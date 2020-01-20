    20 января 2020, 13:27

    СМИ: Минск отложил переговоры с Россией о транзите нефти

    Андрей Иванов

    Россия и Белоруссия пока не смогли договориться о транзите нефти по трубопроводу «Дружба». Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, Минск решил дождаться индексирования транзитной ставки.

    «Бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока не известны точные объемы, которые пойдут через республику», — приводит издание слова одного из источников. По данным собеседников «Ъ», если переговоры между сторонами и продолжатся в ближайшее время, они будут формальными.

    По данным издания, ставку транзита проиндексируют с 1 февраля автоматически в соответствии с международным правовым соглашением. Как сообщил еще один источник, владеющей информацией, Минск рассчитывает стоимость транзита на основе объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 миллиона тонн нефти. Россия же придерживается договоренности о поставке 24 миллиона тонн.

    Белоруссия может вернуться к конструктивному диалогу по нефти летом 2020 года с учетом компенсации за попадание в «Дружбу» грязной нефти. Глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич ранее сообщил, что Минск возобновит нефтяные переговоры с Россией в январе 2020 года.