Мир 03 марта 2024, 16:30 Белоруссия обвинила Литву в специальном создании затора на границе Таможенный комитет Белоруссии: литовские коллеги специально создают затор на КПП РИА «Новости»

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Литовская сторона специально создает затор на границе с Белоруссией. Такое мнение выразили в таможенном комитете республики.

В ведомстве напомнили, что два таможенных поста с Литвой закрылись 1 марта. С учетом этого основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска «Каменный Лог».

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«Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска — очередь из грузовиков протяженностью в 10 километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор», — указали в комитете.

Там же напомнили о нормах, по которым необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении. При нормальной работе разгрузить переезды реально, выразили уверенность белорусские специалисты, добавив, что сотрудников с закрытых пунктов пропуска можно было бы перенаправить на действующие. Белоруссия так и поступила, а Литва, судя по всему, нет.

«Как рассказали здесь водители, белорусы оформляют машины быстро: на одну уходит около 15 минут. Загвоздка в литовцах. И все, кто ожидает здесь, надеются на их благоразумие. Хотя многие уже не верят, что проблема решится быстро», — подчеркнули представители комитета.

Также в пресс-службе обратили внимание, что белорусские таможенники и пограничники продолжают работать, даже несмотря на простой их литовских коллег.