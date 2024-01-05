05 января 2024, 23:45
Белорусские таможенники не дали вывести раритетный советский автомобиль в Литву
Погранслужба Белоруссии: россиянин пытался вывезти раритетный автомобиль в Литву
Белорусские таможенники не дали россиянину незаконно вывезти в Литву раритетный советский автомобиль ЗиС-110. Против него возбудили административное дело. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.
«Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Белоруссии без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“», — уточнили в ведомстве.
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Россиянин, ехавший на раритетной машине, пытался пройти через «зеленый коридор», заявив, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию. При этом все транспортные средства, выпущенные до 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. А значит, их нужно декларировать и получать специальный разрешительный документ на вывоз.
По данным Министерства культуры Белоруссии, стоимость раритетного ЗиС-110 составляет более 17 миллионов российских рублей. В отношении водителя автомобиля начали административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 30% стоимости незадекларированного товара.
В октябре прошлого года раритетная Ferrari 1967 года попала в аварию в центре Москвы. ДТП произошло недалеко от делового района Москва-Сити. Автомобиль Ferrari выезжал на участок с поворотом, когда в него въехала другая машина.
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