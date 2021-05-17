Белоруссия не покажет Евровидение в отместку конкурсу

В Белоруссии не будут транслировать песенный конкурс Евровидение. Причиной стало то, что белорусов не допустили к участию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Полуфиналы конкурса пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая, финал — 22 мая. Выступления можно посмотреть в том числе на YouTube-канале Евровидения.

Белорусский коллектив «Галасы ЗМеста» отправлял комиссии конкурса аж две песни. Но композиции не устроили Европейский вещательный союз «из-за политического подтекста». В одной из песен музыканты поют про зайца, который упал в лисью нору. Один из участников группы Дмитрий Бутаков заявил, что песня-басня была написана специально для конкурса.

От России на конкурсе выступит певица Manizhа. Ранее она рассказала, что со своей песней Russian Woman («Русская женщина») точно попадет в финал. Она также призналась, что хочет быть услышанной. По мнению певицы, от этого также зависит и место в конкурсе. После выступления на Евровидении Манижа Сангин планирует порадовать поклонников новым альбомом, который должен увидеть свет уже этим летом. Певица выразила надежду, что опыт Евровидения вдохновит ее еще на немалое количество песен.