Мир 27 марта 2024, 07:28 Белый дом «невероятно оскорбился» из-за вопроса о деменции Байдена Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер оскорбил вопрос о деменции у Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оскорбилась из-за вопроса о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией. Об этом сообщил Newsweek.

Неудобный вопрос ей задал ведущий радиостанции WBT. Журналист поинтересовался у нее, если ли у Байдена деменция.

Реклама

«Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», — высказалась Жан-Пьер.

После этого она начала хвалить президента и рассказывать об его успехах на посту главы Белого дома. Закончив свой монолог, Жан-Пьер пожелала журналисту хорошего дня и бросила трубку. Ведущий радиостанции в ответ рассмеялся.

В феврале профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью Fox News рассказал, что у Байдена заметны все симптомы прогрессирующей возрастной деменции. Эта болезнь в настоящее время неизлечима. А экс-врач Белого дома Ронни Джексон отметил, что когнитивные проблемы Байдена являются реальной угрозой для США.