Мир 12 февраля 2024, 07:48 Бывший врач Белого дома забил тревогу из-за проблем у Байдена Экс-врач Белого дома Джексон: Байден по здоровью не может быть президентом РИА «Новости»

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Когнитивные проблемы американского президента Джо Байдена стали настоящей угрозой для США. Об этом изданию Fox News заявил бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

«У Байдена есть серьезные проблемы. Для США это настоящий вопрос национальной безопасности, Джо становится хуже практически с каждым днем», — сказал он.

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Джексон отметил, что во время работы в администрации Барака Обамы наблюдал за состояние Байдена практически каждый день, но с тех пор его состояние сильно ухудшилось.

«Мне кажется, что Байдену не стоило баллотироваться. Сейчас он вредит имиджу целой страны на международной арене и не годится в качестве верховного главнокомандующего. Всем понятно, что с ним что-то не так, пора прекращать это скрывать», — добавил бывший врач Белого дома.

Ранее хирург Марти Макари заявил, что у Байдена присутствуют симптомы возрастной деменции, которую в настоящее время излечить невозможно.