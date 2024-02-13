13 февраля 2024, 15:20
Бельгийские фермеры заблокировали подъезды ко второму по значимости порту
VTR: фермеры из Бельгии блокировали подъезды к европейскому порту в Антверпене
Фермеры из Бельгии блокировали подъезды к одному из важнейших портов Антверпена. Для этого протестующие применили тракторы. Об этом сообщил телеканал VTR.
«Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к порту Антверпена», — указали авторы материала.
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Фермеры проверяют водителей на дорогах. Как сообщил RT со ссылкой на администрацию порта, из-за этого образовались заторы в районе Антверпена.
«Действия фермеров приводят к серьезным нарушениям движения в портовой зоне Антверпена», — уточнили в порту.
В протестах приняли участие бельгийские фермеры из Фламандского региона. Они потребовали включить их профессию в список критических важных.
Также в начале февраля демонстрацию устроили польские фермеры. Они стали атаковать украинские фуры на контрольно-пропускном пункте. Некоторые грузовики с зерном фермеры пытались вскрыть с помощью болгарок.
Мэр Львова Андрей Садовой осудил действия поляков. При этом он заявил, что демонстрацию устроили якобы «пророссийские провокаторы».
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