Мир 12 февраля 2024, 11:46 Пророссийские провокаторы. Мэр Львова осудил польских фермеров Мэр Львова Садовой назвал польских фермеров «пророссийскими провокаторами»

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Мэр Львова Андрей Садовой жестко раскритиковал фермеров в Польше, которые устроили блокаду украинских товаров на границе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Чиновник опубликовал фотографию, на которой изображено зерно, рассыпанное прямо на дороге.

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«Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков», — заявил Садовой.

По данным активиста коалиции «Конфедерация» Рафала Меклера, протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска «Дорохуск».

Блокада фермерами украинской продукции началась 9 февраля. Поляки настаивают на том, чтобы импорт аграрной продукции с Украины прекратили, поскольку она заполонила рынок. Протесты также проходят в других граничащих с Украиной странах.