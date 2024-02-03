Мир 03 февраля 2024, 21:14 Бельгия придумала способ изъять замороженные активы России FT: Запад поможет Украине погасить долги с помощью российских активов РИА «Новости»

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Бельгийские власти обсудили с представителями страны G7 предложение по выпуску долговых обязательств для восстановления Украины при использовании российских активов в качестве залога. Об этом сообщило The Financial Times.

«Западные правительства начали разрабатывать планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», — отметили в материале.

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По данным издания, украинские союзники потребуют от России погасить этот долг, а в случае отказа, замороженные российские суверенные активы конфискуют. С помощью данной схемы страны «Большой семерки» смогут собрать средства для Украины в обход юридических проблем, связанных с конфискацией активов, отметил автор FT.

В январе послы Европейского союза предварительно одобрили использование доходов от замороженных российских активов. МИД РФ предупредило о последствиях конфискации активов и недвижимости России.