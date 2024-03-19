Мир 19 марта 2024, 11:57 Бегущий от мобилизации украинец проехал 750 километров на велосипеде Украинец поехал в Румынию на велосипеде ради побега от призыва Unsplash

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Украинец, бегущий от мобилизации, преодолел 750 километров на велосипеде, сообщила местная погранслужба. Мужчина решил устроить «велопробег» из Николаева в Румынию.

Планы нарушили пограничники. Дежурный наряд из двух военнослужащих, использовав служебную собаку, остановили украинца всего в 350 метрах от границы. На задержанного составили административный протокол.

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Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Гуд посоветовал соотечественникам ради сохранения жизни «сидеть дома» и всеми силами избегать мобилизации. Он сообщил, что украинским военнослужащим выдают порванную и грязную форму и некачественные бронежилеты, касок не хватает на всех. Моральных дух военнослужащих ВСУ изначально низок. Двух знакомых Гуду солдат забрали и увезли в неизвестном направлении после того, как они раскритиковали нового главкома Александра Сырского. Они предположили, что «дела будут плохи и надо бежать». Самого Гуда мобилизовали несмотря на многочисленные болезни.