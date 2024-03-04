Спецоперация 04 марта 2024, 22:56 «Сидите дома». Пленный украинский солдат рассказал о службе в ВСУ Минобороны: пленный солдат ВСУ призвал соотечественников избегать мобилизации Телеканал «360»

Читать 360tv в

Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал о мобилизации в стране, проблемах в ВСУ и задержаниях за критику нового главкома Александра Сырского. Видеозапись выложили в Telegram-канале Минобороны России.

Пленный рассказал, что медкомиссия для мобилизованных была формальной, форму выдали порванную и грязную, бронежилеты частично без плит, а касок на всех не хватало.

Реклама

«У нас, понятное дело, с самого начала был низкий моральный дух», — отметил пленный солдат.

Гуд рассказал, что когда пошли слухи о смене главкома Валерия Залужного на Сырского, двое солдат заявили, что «дела будут плохи, надо бежать». Военных забрала служба безопасности, их дальнейшая судьба неизвестна.

Пленный украинец обратился к соотечественникам и призвал их избегать мобилизации, чтобы сохранить свою жизнь.

«Если хотите жить, сидите дома, не высовывайтесь, старайтесь бегать от мобилизации», — подчеркнул военнопленный.