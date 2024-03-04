Спецоперация 04 марта 2024, 09:44 Раскритиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении Пленный Гуд: критиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении бойцов, которые раскритиковали нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом рассказал их пленный сослуживец Сергей Гуд.

«Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, у нас были люди, которые <…> сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали», — процитировало его РИА «Новости».

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Пленный добавил, что военкомат решил отправить его в армию, хотя у него панкреатит, остеохондроз, язва желудка и грыжи. По словам Гуда, качество обмундирования оставляло желать лучшего — одежда часто была порванной, у некоторых бронежилетов отсутствовали бронеплиты, а касок и вовсе хватило не на всех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал Сырскому неограниченные полномочия и свободу действий в сфере подбора кадров для армейских подразделений. В ближайшие дни главком предоставит ему подробный доклад и предложения.