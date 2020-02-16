На посольство США в Ираке упало несколько ракет

На территорию расположенного в укрепленной «зеленой зоне» посольства США в Иране упали несколько ракет. В столице Ирака были слышны взрывы, в дипмиссии сработала сирена. Информации о пострадавших пока нет.

Сведений о нанесенном посольству ущербе Agence France-Presse также не предоставило.

Возможно, обстрелу подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ*). Агентство Reuters утверждает, что она находится совсем рядом с посольством.

Телеканал Al Arabiya подтвердил, что обстреливалась именно база. Причем, одна из упавших на дипмиссию ракет попал в здание столовой, в которой шел ужин.

Телеканал Al Sumaria сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Источники в иракских службах безопасности утверждают, что с территории американской дипмиссии вертолетами были эвакуированы несколько человек.

*- террористическая организация, запрещена в России.