При обстреле иранцами американских баз в Ираке пострадали 50 человек

Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл озвучил число пострадавших американцев после иранской атаки на военные базы США в Ираке. Ранеными оказались 50 человек, а не 11, как сообщали ранее.

«У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы… На сегодняшний день травмы получили 50 военнослужащих США», — заявил Кэмпбелл. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что 31 солдат из 50 пострадавших уже получил медицинскую помощь в Ираке. Эти люди вернулись к службе. Еще 18 человек доставили в Германию на лечение.

Иранская армия в ночь на 8 января ударила по двум американским военным базам. Президент США Дональд Трамп заявил, что обошлось без жертв. Атака Ирана стала ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани. Его машина взорвалась 3 января в Багдаде после целенаправленного авиаудара Штатов. Однако конфликт привел к тому, что 8 января иранцы сбили пассажирский самолет «Украинских международных линий». Он вылетал из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что виновный в трагедии человек сейчас находится в тюрьме.