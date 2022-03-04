Брошенный боевиками опорный пункт «Правого сектора» обнаружили в ДНР. Фото

В Сети появились кадры, снятые в опорном пункте националистов запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»*. Его обнаружили в населенном пункте в районе Старобешево, оставленного боевиками после наступления подразделения Народной милиции ДНР.

Ролик выложили в Telegram-канале «Оперативные сводки». На записи видно, что пункт националисты обнародовали в полуподземном заброшенном помещении.

Чтобы попасть в него нужно было спуститься по лестницы в катакомбы. Внутри на стене висел флаг этого запрещенного движения, там были найдены нашивка с символикой националистической организации и кофта со свастикой.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.