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    04 марта 2022, 14:40

    Брошенный боевиками опорный пункт «Правого сектора» обнаружили в ДНР. Фото

    Ольга Назаркина

    В Сети появились кадры, снятые в опорном пункте националистов запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»*. Его обнаружили в населенном пункте в районе Старобешево, оставленного боевиками после наступления подразделения Народной милиции ДНР.

    Ролик выложили в Telegram-канале «Оперативные сводки». На записи видно, что пункт националисты обнародовали в полуподземном заброшенном помещении.

    Источник фото: Оперсводки / Telegram

    Чтобы попасть в него нужно было спуститься по лестницы в катакомбы. Внутри на стене висел флаг этого запрещенного движения, там были найдены нашивка с символикой националистической организации и кофта со свастикой.

    * «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.