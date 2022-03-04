Власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи в Гранитное

Власти Донецкой народной республики начали отправлять гуманитарную помощь жителям поселка Гранитное. Населенный пункт освободили от войск ВСУ.

Сейчас в поселке находятся около двух тысяч жителей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной администрации. Для помощи людям власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи в поселок. Населению раздают продуктовые и гигиенические наборы.

Ранее гуманитарную помощь доставили из Крыма в Мелитополь. В город привезли более 110 тонн груза, включающего такие продукты питания, как крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы. Начать работу по сбору и отправке гуманитарной помощи жителям Украины, ДНР и ЛНР поручил президент России Владимир Путин.

Сейчас на Украине продолжается российская военная спецоперация. Делегации России и Украины провели уже два раунда переговоров в Белоруссии. Они договорились организовать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей украинских городов. В ближайшие дни стороны проведут еще одну встречу.