Гнусное лицемерие и ложь. Кадыров отреагировал на слова командира нацбата «Азов» о гражданских на «Азовстали»

Видеозапись с командиром нацбата «Азов»*, заявившем о сотнях гражданских на комбинате «Азовсталь», прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В Сети появилось видео, на котором командир «Азова»* Прокопенко утверждает, что в корпусах «Азовстали» находятся сотни гражданских.

«Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь „азовских“ преступников, засевших в корпусах „Азовстали“ <…> Если вы, „азовское“ отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? <…> Ответ очевиден — вам нужны были заложники. А сейчас, когда на ваше лживое фашистское горло давит сапог российских освободителей, вы решили прикинуться спасителями», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что именно российская сторона всегда организовывала гуманитарные коридоры для мирных граждан, обеспечивала им питание, кров и первую медицинскую помощь. Украинские военные используют гражданских как живой щит, что и подтвердил своим выступлением националист.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.