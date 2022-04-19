Басурин сообщил о начале штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Специальные группы приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — сообщил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что сведения о присутствии на комбинате гражданских лиц являются фейком.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская группировка полностью окружена и заблокирована в Мариуполе на территории «Азовстали». Украинским силам предложили сложить оружие, сдаться и прекратить боевые действия с 06:00 по московскому времени 17 апреля. Однако боевики не пошли на это.

В то же время 19 апреля появилась информация, что бойцы украинского батальона «Азов»*, отступая, оставили около комбината имени Ильича в Мариуполе целый арсенал оружия и боеприпасов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.