Пушилин сообщил об усилении наступательной операции ДНР

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики усилили наступление на позиции украинских националистов, которые продолжают вести обстрелы городов. Об этом газете «Взгляд» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент наступательная операция усиливается, в том числе и для того, чтобы отвести угрозу от жителей Донецка, Горловки, Ясиноватой», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что войскам республики приходится сталкиваться с жестокостью националистов, масштабы которой тяжело представить. Пушилин призвал жителей еще не освобожденных городов покинуть свое жилье, так как ВСУ намерены использовать их в роли живого щита.

Также он поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за неоценимую помощь в борьбе с нацистами.

Накануне Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении двух вертолетов ВСУ, которые пытались вывезти из Мариуполя главарей батальона «Азов»*.

* «Азов» — запрещенное в РФ националистическое вооруженное формирование.