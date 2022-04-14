Бастрыкин поручил расследовать обстрел колонны беженцев под Харьковом

Следственный комитет России присоединится к расследованию обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Харьковской области колонны автомобилей с луганскими беженцами, сказано на сайте ведомства.

Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Следователи будут работать в рамках соглашения о сотрудничестве между Следкомом России и Генпрокуратурой ЛНР.

Украинские военные устроили минометный обстрел колонны в среду, 13 апреля. Автомобили вывозили жителей ЛНР на Украину. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести, еще два погибли.

Похожий случай произошел при эвакуации жителей Мариуполя. В легковом автомобиле находились девять человек. Украинские военные открыли огонь в тот момент, когда машина выезжала из города. Ранения получил восьмилетний ребенок, его доставят на лечение в Москву.