facebook_pixel
    14 апреля 2022, 10:46

    Бастрыкин поручил расследовать обстрел колонны беженцев под Харьковом

    Следком займется делом об обстреле ВСУ луганских беженцев в Харьковской области

    Екатерина Виславская

    Следственный комитет России присоединится к расследованию обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Харьковской области колонны автомобилей с луганскими беженцами, сказано на сайте ведомства.

    Бастрыкин поручил расследовать обстрел колонны беженцев под Харьковом

    Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Следователи будут работать в рамках соглашения о сотрудничестве между Следкомом России и Генпрокуратурой ЛНР.

    Украинские военные устроили минометный обстрел колонны в среду, 13 апреля. Автомобили вывозили жителей ЛНР на Украину. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести, еще два погибли.

    Похожий случай произошел при эвакуации жителей Мариуполя. В легковом автомобиле находились девять человек. Украинские военные открыли огонь в тот момент, когда машина выезжала из города. Ранения получил восьмилетний ребенок, его доставят на лечение в Москву.