ВСУ открыли огонь по колонне с беженцами под Харьковом

Украинские вооруженные формирования обстреляли автоколонну с беженцами в Харьковской области. Жертвами стали два человека, еще трое получили ранения.

Об атаке украинских боевиков сообщили в генпрокуратуре ЛНР. По данным ведомства, обстрел произошел накануне в то время, как автомобили вывозили мирных жителей с ЛНР на территорию Украины, написало РИА «Новости».

Боевики стреляли по колонне из автоматов и минометов. В результате погибли два человека, трое пострадали. Они получили ранения разной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства обстрела машины с беженцами, которая выезжала из Мариуполя. В результате был ранен восьмилетний мальчик. Бастрыкин поручил организовать эвакуацию пострадавшего ребенка в Москву для его лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.