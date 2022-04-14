Расследованием ранения ребенка во время эвакуации из Мариуполя займется СК

Российские следователи установят, кто обстрелял машину с беженцами из Мариуполя, где ранение получил восьмилетний мальчик. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Также глава ведомства поручил организовать эвакуацию пострадавшего ребенка в Москву для его лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Отдельно Бастрыкин потребовал от подчиненных принять меры к установлении всех причастных к стрельбе по машине с людьми. после этого их необходимо привлечением к уголовной ответственности.

О ранении восьмилетнего мальчика из Мариуполя сообщил Life. По данным журналистов, легковушку, в которой находились девять человек, при выезде из города обстреляла группа украинских националистов. Они пытались не допустить отъезда мирных жителей.

Пуля пробила мальчику плечо и вышла насквозь. Пострадавшего ребенка довезли до больницы в Донецке, где врачи остановили кровотечение. Медики заявили, что рука у ребенка расти больше не будет. Мальчик остается в больнице на реабилитации. За ним ухаживает бабушка.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные полностью очистили порт Мариуполя от присутствия украинских национальных батальонов. Он подчеркнул, что все боевики полностью заблокированы и шансов выбраться из города у них нет.