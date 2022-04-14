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    14 апреля 2022, 00:19

    Расследованием ранения ребенка во время эвакуации из Мариуполя займется СК

    Глава СК Бастрыкин поручил перевести раненного при эвакуации из Мариуполя ребенка в Москву

    Анатолий Минкин

    Российские следователи установят, кто обстрелял машину с беженцами из Мариуполя, где ранение получил восьмилетний мальчик. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

    Расследованием ранения ребенка во время эвакуации из Мариуполя займется СК

    Также глава ведомства поручил организовать эвакуацию пострадавшего ребенка в Москву для его лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Отдельно Бастрыкин потребовал от подчиненных принять меры к установлении всех причастных к стрельбе по машине с людьми. после этого их необходимо привлечением к уголовной ответственности.

    О ранении восьмилетнего мальчика из Мариуполя сообщил Life. По данным журналистов, легковушку, в которой находились девять человек, при выезде из города обстреляла группа украинских националистов. Они пытались не допустить отъезда мирных жителей.

    Пуля пробила мальчику плечо и вышла насквозь. Пострадавшего ребенка довезли до больницы в Донецке, где врачи остановили кровотечение. Медики заявили, что рука у ребенка расти больше не будет. Мальчик остается в больнице на реабилитации. За ним ухаживает бабушка.

    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные полностью очистили порт Мариуполя от присутствия украинских национальных батальонов. Он подчеркнул, что все боевики полностью заблокированы и шансов выбраться из города у них нет.