Мир 12 января 2024, 04:00 «Усеяно телами». Пленный украинский солдат рассказал правду о потерях в ВСУ Пленный солдат ВСУ рассказал о полях, усеянных телами сослуживцев РИА «Новости»

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Поля в зоне боев усеяны телами украинских боевиков, их не вывозят даже с позиций ВСУ. Украинская армия несет огромные потери, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный Роман Калиниченко, который сдался российским войскам на Времевском выступе на Запорожском направлении 6 января.

«Идешь по полю боя, и я русского (погибшего — прим. ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших — полно. Валяются», — рассказал украинский пленный.

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Калиниченко рассказал, что ВСУ несут огромные потери, выходит с позиции 10 человек, возвращается пять-шесть. В его подразделении 1 января было 70 человек, на момент пленения оно сократилось до 22 солдат.

Тела погибших украинцев лежат даже в окопах и блиндажах. Трупы сбрасывают в помещении, их не хоронят и не вывозят. Солдатам приходится жить и питаться рядом с разлагающимися телами соотечественников.

«Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ничего подобного — украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел», — отметил военнопленный.

Командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, заявил Калиниченко. Самоубийства также списывают на боевые потери.

Калиниченко также рассказал, что население страны перестало доверять президенту Владимиру Зеленскому. Отношение к нему менялось параллельно с осложнением экономической и политической обстановки.