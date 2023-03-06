06 марта 2023, 11:03
Балицкий выразил уверенность, что ВС России освободят Запорожье от нацизма
«Крым-24»: Балицкий заявил, что российские военные освободят Запорожье
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что Вооруженные силы России освободят Запорожье. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24».
«Может это будет полгода, а может месяц. Это военным решать. Запорожье будет освобождено от нацизма», — сказал он.
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Ранее Балицкий подписал указ, согласно которому Запорожскую область разделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. По его словам, это вынужденная мера, поскольку Запорожье и остальные 40% территорий области сейчас находятся под контролем ВСУ.
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Между тем стало известно, что командование украинских войск перебросило на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области обученных в Великобритании бойцов. По словам члена военно-гражданской администрации региона, главы движения «Мы все вместе с Россией» Владимира Рогова, речь идет о порядка трех тысячах украинских военнослужащих.
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