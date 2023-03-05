Спецоперация 05 марта 2023, 12:09 ВСУ перебросили в Запорожье обученных в Великобритании боевиков Член ВГА Рогов: ВСУ перебросили в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии РИА «Новости»

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Командование украинских войск перебросило на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области бойцов, которые прошли обучение в Великобритании. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы все вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около трех тысяч украинских военнослужащих прибыли на территорию Запорожской области. Все они прошли обучение в Великобритании», — рассказал он.

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Рогов уточнил, что обучение националистов на британских военных базах занимает в среднем около месяца.

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские военные контролируют свыше 60% территории региона.

Ранее Рогов заявил, что распространяемые украинскими политиками сообщения о вероятном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области являются лишь элементами пиар-войны.