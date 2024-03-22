Важное 22 марта 2024, 14:53 Днепрогэс вышла из строя из-за значительных разрушений Прокуратура Украины сообщила о выходе Днепрогэс из строя из-за разрушений

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Значительные разрушения вывели из строя Днепрогэс. По ней пришлось восемь ударов, сообщил представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов местному агентству УНН.

Он назвал гидроэлектростанцию чрезвычайно важным для Украины объектом, который содержит не только мощную энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции.

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«Сейчас, насколько я знаю, объект действительно выведен из строя», — подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что объект получил очень значительные повреждения.

Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим и оборонным предприятиям Украины с помощью высокоточного оружия большой дальности и дронов. В результате атаки удалось нарушить работу ОПК. ВС России уничтожили зарубежную технику НАТО, переданную ВСУ.