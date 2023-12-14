Мир 14 декабря 2023, 03:26 Байден обвинил республиканцев в атаке на него при помощи лжи Байден: решение об импичменте — результат лживой атаки республиканцев РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы в конгрессе теряют время на расследование по импичменту, основанное на лжи. Он назвал это «безосновательным трюком» в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной», — заявил Байден.

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Оппоненты-республиканцы, по мнению Байдена, не работают в интересах страны, а сосредоточены на атаках против него, основанных на лжи. Законодатели предпочитают выступать против действующего главы государства, вместо решения проблем на границах страны или помощи Израилю и Украине.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Инициативу поддержали девять республиканцев, против выступили четыре законодателя от демократов.