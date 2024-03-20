Мир 20 марта 2024, 23:58 Американский конгрессмен пришел на заседание в маске Путина Демократ Московиц надел маску Путина на слушании об импичменте Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представитель Демократической партии Джаред Московиц явился на слушания в конгрессе США по делу об импичменте президента Джо Байдена в маске российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен.

По его словам, политик проделал этот трюк, чтобы обвинить республиканцев в том, что они хотят внести в слушания по этому делу «элемент российской дезинформации».

Реклама

Байден назвал «безосновательным трюком» расследование по делу об импичменте. Президент обвинил республиканцев в том, что они не работают в интересах своей страны.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в письме к судебному комитету нижней палаты конгресса Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму* заявил, что расследование по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документов завершили.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.