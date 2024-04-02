Мир 02 апреля 2024, 06:30 Байдена объявили персоной нон грата на конференции в Будапеште Организаторы конференции CPAC в Венгрии объявили Байдена персоной нон грата White House/via Globallookpress.com

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Президента США Джо Байдена не пустят на конференцию консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его в шутку объявили персоной нон грата из-за курьезных случаев на публичных мероприятиях. Венгерский Центр основных прав сообщил об этом в своем Facebook*.

«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», — заявила организация.

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Пост сопроводили изображением американского президента и подписью «нон грата». Конференция венгерских консерваторов пройдет в апреле.

Организаторы обыграли многочисленные нелепые ситуации, в которые попадал Джо Байден на публичных мероприятиях. После выступления в Валгалле штата Нью-Йорк он не смог сойти со сцены без помощи ассистента, в Питсбурге ушел в противоположную от выхода сторону. В городе Сиракузы президент США замер, не зная, как спуститься и какое место занять.

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