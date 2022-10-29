Байден не смог найти свое место после выступления | 360°

Мир 29 октября 2022, 00:36 Байден не смог найти свое место после выступления Президент США Байден потерялся на сцене и не смог найти свое место после выступления РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден после выступления в городе Сиракузы не смог сориентироваться, где его место. Видео инцидента поделился канал NBC News.

Американский лидер после завершения речи буквально застыл в неестественной позе, не зная, куда идти. Байден не смог самостоятельно покинуть сцену, поэтому ему поспешили на помощь, проводив его до места.

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На мероприятии президент США делился комментарием по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов.

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Несколько дней назад президент США Джо Байден «заблудился» после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Глава государства сначала решил пойти в одном направлении, но через несколько шагов остановился и спросил у охраны, каким путем нужно идти.

А до этого Байден. поздравляя вице-президента Камалу Харрис с днем рождения, по ошибке назвал ее главой государства. В ноябре американский лидер будет праздновать 80-летие, он является самым возрастным президентом в истории США.