Мир 08 мая 2023, 07:17 Байдена назвали подростком с кучей морщин Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала президента США Байдена подростком с морщинами

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Действующий президент США Джо Байден является подростком с кучей морщин. Такое заявление в Twitter сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Так Кнайсль отреагировала на публикацию в Сети, на которой Байден пытается вытереть глаза салфеткой, а рядом с ним стоит председатель Государственного департамента Энтони Блинкен.

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Подпись к фотографии гласит: «возвращение Сирии в Лигу арабских государств оказалось преждевременным».

Ранее Кнайсль заявила, что из-за беспрецедентных антироссийских санкций мировое сообщество перестало доверять международным институтам.

Также она отметила, что главная цель ограничений против России так и не была достигнута.

Также экс-глава МИД предположила, что отношения России и ЕС нормализуются, как стороны смогут вернуть доверие.